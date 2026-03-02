Dortmund - Die WM-Qualifikation mit der deutschen Sprint-Staffel ist für Gina Lückenkemper der erste Fixpunkt in der neuen Leichtathletik-Saison. Bei den World Relays am 2. und 3. Mai in Botswana will die schnellste deutsche 100-Meter-Läuferin unbedingt dabei sein, weil es dort um die Startplätze für die Weltmeisterschaft 2027 in Peking geht.

„Ich bin kein Fan davon, andere Leute meine Hausaufgaben machen zu lassen“, sagte Lückenkemper. „Von daher sind die World Relays für mich auch schon Pflichtprogramm“, betonte die 29-Jährige bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund.

EM in Birmingham als Saisonhöhepunkt

Die deutschen Sprinterinnen waren in den vergangenen Jahren auf Weltebene vor allem gemeinsam stark: Bei Olympia 2024 in Paris gab es ebenso Bronze wie bei der vergangenen WM in Tokio und schon 2022 in Eugene. Damals folgte nach dem Podestplatz in den USA noch EM-Gold in München, wo Lückenkemper auch Einzel-Europameisterin wurde. Die EM in diesem August in Birmingham ist auch für sie der Jahreshöhepunkt, davor gibt es Ende Juli noch die deutschen Meisterschaften in Bochum. Ihre weitere Planung steht bisher noch nicht.

Wenn Ihr noch jemanden für die Staffel braucht...

Am Freitag fliegt Lückenkemper zurück in ihr Trainingszentrum nach Florida. Den Titel mit der 4x200-Meter-Staffel des SCC Berlin nahm sie quasi im Vorbeikommen mit. Denn eigentlich absolviert sie nach den Belastungen des Vorjahres diesmal keine Hallensaison und ist auch nicht bei der WM in Polen vom 20. bis 22. März dabei.

Doch als klar war, dass sie während der deutschen Hallen-Titelkämpfe einen Familienbesuch in Soest absolviert, meldete sich die gebürtige Westfälin bei ihrem Verein. „Wenn Ihr Staffel laufen wollt und Ihr braucht noch jemanden - ich wäre nur eine halbe Stunde entfernt und könnte vorbeikommen, und das haben sie dankend angenommen“, berichtete Lückenkemper lächelnd.