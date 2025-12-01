Von Bulgarien nach Rom: Die Strecke der Italien-Rundfahrt 2026 weist wieder einige Schwierigkeiten auf. In den Dolomiten könnte die Entscheidung fallen.

Rom - Mit dem erstmaligen Start in Bulgarien und dem traditionellen Finale in Rom wird der 109. Giro d'Italia vom 8. bis 31. Mai 2026 ausgetragen. Insgesamt 3.459 Kilometer und 49.150 Höhenmeter warten bei der zweitgrößten Rundfahrt der Welt auf die Radprofis.

Wer von den Superstars antreten wird, ist indes noch offen. Zuletzt war über einen Start des zweimaligen Tour-de-France-Champions Jonas Vingegaard aus Dänemark spekuliert worden. Dominator und Weltmeister Tadej Pogacar dürfte indes eher wieder die Klassiker im Frühjahr anpeilen. Im vergangenen Jahr gewann der Brite Simon Yates den Giro.

Insgesamt drei Tage macht die Italien-Rundfahrt zum Auftakt in Bulgarien Station. Es ist der 16. Auslands-Auftakt der Rundfahrt. Los geht es an der Schwarzmeerküste mit der Etappe von Nessebar nach Burgas. Am dritten Tag wird auch die Hauptstadt Sofia angesteuert.

Die Entscheidung dürfte in der letzten Woche auf den schweren Etappen in den Dolomiten fallen. Dabei ist auf der Königsetappe am drittletzten Tag von Feltre nach Alleghe auch der 2.233 Meter hohe Passo Giau zu bewältigen. Zuvor kommt es auf der zehnten Etappe zum einzigen Zeitfahren über 40,2 Kilometer in der Toskana.