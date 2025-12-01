Der VfB Germania Halberstadt gelang es am 14. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FSV Budissa Bautzen mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 255 Zuschauer waren live dabei.

Halberstadt/MTU. Die 255 Besucher des Friedensstadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten das Team aus Bautzen mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Leon Maximilian Metz (Erfurt) eine Gelbe Karte an die Gäste (51.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 14 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Pascal Hackethal mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (59.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 14

Minute 86: VfB Germania Halberstadt mit 2:0 Vorsprung

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Die VfB Germania Halberstadt musste einmal Gelb hinnehmen. Der FSV Budissa Bautzen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit einen Spieler weniger für das Team von Steve Dieske.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Joel-Pascal Klaschka (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 2:0 verließen die Halberstädter den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FSV Budissa Bautzen

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Stobbe, Huber, Kühnhardt (46. Klaschka), Zeidler, Rust, Kuffner Sandri (81. Boateng), Grzega, Heinrich, Ertmer (90. Hujdurovic), Hackethal

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hennig, Kloß (76. Hanisch), Rohlik (90. Jurk), Hentsch, Orosz (76. Noack), Käppler, Schröder, Gerhardi (83. Böhme), Noack, Rohlik (83. Cellarius)

Tore: 1:0 Pascal Hackethal (59.), 2:0 Joel-Pascal Klaschka (86.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 255