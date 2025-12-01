Fußball-Verbandsliga: Der Heimvorteil half dem SV 1890 Westerhausen am Samstag nicht, als er sich vor 61 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen geschlagen geben musste.

SV 1890 Westerhausen verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Thale/MTU. Vor 61 Zuschauern hat sich das Team von Yves Katte mit 0:2 (0:1) gegen Bitterfeld-Wolfen eine Niederlage eingestehen müssen.

Martin Ludwig (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

SV 1890 Westerhausen liegt 0:2 zurück – Minute 90+1

Am Ende der Partie sollte es dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Viacheslav Potapenko den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 ausbaute (90.+1). Damit war der Sieg der Bitterfeld-Wolfener entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Miranda Conceicao, Stridde, H. Lehmann, Ribeiro De Oliveira (75. Rodrigues Lima Filho), Rojas Peredes (46. Brahmann), Masur, Pavlish, Masaka, Gomes Paranagua (60. Winter), M. Lehmann

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Kaiser – Günther, Potapenko, Litzenberg, Radke, Galushyn (46. Bark), Ehrhardt, Bauer (81. Sumka), Hoffmann, Ludwig (69. Gründling), Hadaschik (69. Mertes)

Tore: 0:1 Martin Ludwig (9.), 0:2 Viacheslav Potapenko (90.+1); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 61