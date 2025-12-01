Leroy Sané wird fast zum Galatasaray-Derbyhelden. Am Ende reicht es aber nur zu einem Punkt. Eine weitere Szene sorgt für Gesprächsstoff.

Istanbul - Leroy Sané hat in einem hitzigen Istanbuler Derby den Sieg mit Galatasaray knapp verpasst. Der 29 Jahre alte deutsche Nationalspieler brachte seine Mannschaft in der 27. Minute nach starker Einzelleistung mit einem abgefälschten Schuss mit 1:0 in Führung. Lokalrivale Fenerbahce glich in der Nachspielzeit jedoch noch aus.

Für Diskussionen sorgte auch eine weitere Szene. Nach Sanés Tor wurde sein Teamkollege Kazimcan Karatas von einem Gegenstand am Kopf getroffen. Die Partie war zwischenzeitlich unterbrochen.

Durch das Remis bleibt Sanés Mannschaft, bei der auch Ilkay Gündogan in der Startelf stand, Tabellenführer. Das von Domenico Tedesco trainierte Fenerbahce liegt mit einem Punkt Rückstand auf Rang zwei.