Einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den FC Einheit Wernigerode II heimste der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Ilsenburg/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und FC Einheit Wernigerode II mit einem torarmen 1:0 (1:0). 125 Fußballfans waren auf der Sportanlage Am Eichholz - Platz 2 live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Steffen Look (Barleben) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (19.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Jörg Treziak vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Vincent Papner den Gastgeber in Führung (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 12

Die Ilsenburger sind dennoch auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – FC Einheit Wernigerode II

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Berndt, Reuss (75. Watanabe), Hanns, Hotopp (85. Hinze), J. Donner, Gödeke, Papner (70. Urban), Bollmann, Palka, Abel

FC Einheit Wernigerode II: Danielack – Niehoff (90. Reitmann), Clemens (78. Riemann), Dannhauer, Schmidt, Beddigs, Ibrahim, Foltis, Böhme, Blecker, Herbst (65. Kodatis)

Tore: 1:0 Vincent Papner (41.); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Nils Lehmann, Marcel Friebe; Zuschauer: 125