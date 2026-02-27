DIe Partie Hertha Zehlendorf gegen Chemie Leipzig ist schon zum vierten Mal abgesagt worden. Nächste Woche soll der HFC in Berlin spielen. Klappt das?

Absagen-Posse rund um Hertha Zehlendorf: Das sagt HFC-Trainer Schröder dazu

Im Stadion Lichterfeld wird mal wieder nicht gespielt.

Leipzig/Halle/MZ/FAB - Die BSG Chemie Leipzig sollte vor dem brisanten Heimspiel gegen den Halleschen FC an diesem Sonntag (14 Uhr/MZ.de) eigentlich endlich das Kellerduell bei Hertha Zehlendorf absolvieren. Angesetzt war das ursprünglich für den 31. Oktober. Es gab aber die nun schon vierte Absage durch das zuständige Bezirksamt in Berlin. Der Rasen im Stadion Lichterfelde sei durch Regenfälle unbespielbar.