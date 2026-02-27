weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Regionalliga Nordost: Absagen-Posse rund um Hertha Zehlendorf: Das sagt HFC-Trainer Schröder dazu

DIe Partie Hertha Zehlendorf gegen Chemie Leipzig ist schon zum vierten Mal abgesagt worden. Nächste Woche soll der HFC in Berlin spielen. Klappt das?

27.02.2026, 12:00
Im Stadion Lichterfeld wird mal wieder nicht gespielt.
Im Stadion Lichterfeld wird mal wieder nicht gespielt. (Foto: IMAGO/Matthias Koch)

Leipzig/Halle/MZ/FAB - Die BSG Chemie Leipzig sollte vor dem brisanten Heimspiel gegen den Halleschen FC an diesem Sonntag (14 Uhr/MZ.de) eigentlich endlich das Kellerduell bei Hertha Zehlendorf absolvieren. Angesetzt war das ursprünglich für den 31. Oktober. Es gab aber die nun schon vierte Absage durch das zuständige Bezirksamt in Berlin. Der Rasen im Stadion Lichterfelde sei durch Regenfälle unbespielbar.