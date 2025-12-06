Die Orlando Magic sind in der NBA wieder auf dem Weg nach oben. Franz Wagner erzielt beim Erfolg gegen Miami 32 Punkte.

Orlando - Franz Wagner hat seine Orlando Magic in der NBA zu einem 106:105 (57:60)-Heimerfolg gegen die Miami Heat geführt. Mit 32 Punkten markierte der Basketball-Welt- und Europameister seine zweithöchste Ausbeute in dieser Saison der nordamerikanischen Basketballliga. Die Magic klettern nach dem zehnten Sieg aus den vergangenen 14 Partien auf den vierten Platz im Osten.

Wagner erzielte in den letzten siebeneinhalb Minuten neun Punkte, die Heat kamen trotzdem noch einmal heran und hatten in den Schlusssekunden die Chance auf den Sieg, verfehlten gegen die gute Verteidigung Orlandos aber ihre letzten zwei Würfe. „Am Ende waren wir eine Aktion besser als sie. Die letzten paar Minuten haben wir uns wahrscheinlich anders vorgestellt, aber es ist gut, die Partie mit einem Sieg zu beenden“, sagte Wagner zur Schlussphase.

Nach der Rückkehr von Orlandos Star-Spieler Paolo Banchero rückte Tristan da Silva wieder auf die Bank und erzielte drei Zähler sowie fünf Rebounds.

Titelverteidiger Thunder mit 14. Sieg in Serie

Die Oklahoma City Thunder bleiben das Maß der Dinge in der NBA. Nach einem 132:111 (63:48)-Heimerfolg über die Dallas Mavericks steht der Titelverteidiger bei einer Bilanz von 22 Erfolgen und erst einer Niederlage und hat 14 Siege in Serie eingefahren. Kein Team in der NBA hat in dieser Saison mehr Spiele nacheinander gewonnen. Shai Gilgeous-Alexander war mit 33 Punkten bester Werfer, obwohl er im vierten Viertel nicht eingesetzt werden musste. Isaiah Hartenstein fehlte erneut aufgrund einer Wadenverletzung.

Maxi Kleber kassierte mit den Los Angeles Lakers eine 105:126 (46:69)-Niederlage bei den Boston Celtics. Jedoch mussten die Lakers auf ihre beiden Stars LeBron James und Luka Doncic verzichten. Kleber punktete in seinen 16 Minuten auf dem Feld nicht. Ariel Hukporti erzielte beim 146:112 (68:47)-Heimerfolg seiner New York Knicks über die Utah Jazz vier Zähler. Dabei eröffneten die Knicks das Spiel mit einem 23:0-Lauf.