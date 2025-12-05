Ein 2:2 (2:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SC Bernburg und SV 1890 Westerhausen am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Bernburg/MTU. Am Freitag haben sich der SC Bernburg und der SV 1890 Westerhausen eine fesselnde Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Gleich nach Spielstart schoss Nils Erik Fahland das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Die Bernburger legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Arthur Krishteyn der Torschütze (14.).

SC Bernburg führt in Minute 14 mit 2:0

In der 56. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen musste einmal Gelb hinnehmen.Zweite Halbzeit: Westerhausen lag 2:0 zurück. In Minute 57 jedoch wendete sich das Blatt: Lukas Stridde startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Leon Christian Schmidt kam rein für Franz Lange. Auf der Gastseite sprangen Zdenek Weickert für Kai Lasse Brahmann und Andrej Weickert für Adriel Ribeiro De Oliveira ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der SC Bernburg steckte zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Andrej Weickert den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Westerhausener Team erzielte (85.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV 1890 Westerhausen

SC Bernburg: Friedrich – Krüger, Lange (67. Schmidt), Streithoff, Schauer, Giemsa, Hilmer, Staat (90. Heute), Raeck, Krishteyn, Fahland (86. Weigel)

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Miranda Conceicao, Lehmann, Rodrigues Lima Filho, Stridde, Brahmann (77. Weickert), Masur, Masaka (85. Rojas Peredes), Winter, Lehmann, Ribeiro De Oliveira (82. Weickert)

Tore: 1:0 Nils Erik Fahland (10.), 2:0 Arthur Krishteyn (14.), 2:1 Lukas Stridde (57.), 2:2 Andrej Weickert (85.); Schiedsrichter: Silvio Rüdiger (Biederitz); Assistenten: Nils Pilz, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 89