Dem FSV Budissa Bautzen glückte es am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VfB Auerbach 1 mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 165 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bautzen/MTU. Die 165 Besucher des Stadions Müllerwiese haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bautzener besiegten die Gäste aus Auerbach mit 3:1 (1:1) souverän.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Karl-Ludwig Zech das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Die Bautzener konterten in der 39. Minute. Diesmal war Cedric Graf der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Unentschieden. Bautzens Zech konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Die Bautzener wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Theo Schäller wurde für Toni Orosz eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur fünf Minuten darauf konnte Theo Schäller (Bautzen) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:1 gingen die Bautzener als Sieger vom Platz. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – VfB Auerbach 1

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Kloß (46. M. Noack), Hennig, Orosz (75. Schäller), Gerhardi (90. Cellarius), D. Rohlik, A. Rohlik, Zech (88. Haustein), M. Noack, Schröder, Käppler

VfB Auerbach 1: Birke – Schneider (69. Spranger), Schardt, Schmidt, Kaiser, Roscher (69. Cermus), Brejcha, Birkner, Guzlajevs, Graf, Weigel

Tore: 1:0 Karl-Ludwig Zech (7.), 1:1 Cedric Graf (39.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (74.), 3:1 Theo Schäller (79.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: David Isaias Petzak, Philipp Gentsch; Zuschauer: 165