Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Magdeburg/MTU. Auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 haben 127 Zuschauer am Freitag das Kräftemessen zwischen der SV Fortuna Magdeburg und dem Haldensleber SC verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

SV Fortuna Magdeburg auf Augenhöhe mit Haldensleber SC – 0:0

Die Magdeburger sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – Haldensleber SC

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Lange, Ehrenberg (60. Karow), Domitz, Kovkrak, Rexhepi (69. Maarouf), Weidemeier (69. Gerwien), Rudolph, Valle Pousa (60. Sturm), Thon, Pide

Haldensleber SC: Switala – Zimmermann (73. Bögelsack), Girke, Thieke, Ebel (60. Wille), Hevekerl (64. Hebekerl), Schunaew, Von Ameln, Krüger, Grabenberg (60. Stadler), Hüttl (78. Bogdiazh)

; Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 127