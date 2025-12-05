Eine Niederlage für die SG Rot-Weiß Thalheim besiegelte den 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SSC Weißenfels mit 0:1 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und SSC Weißenfels. 130 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Sportanlage Thalheim.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Weißenfels. Eine Minute vor Schluss brachte Justin Puphal die Gäste in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SSC Weißenfels

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Ndour, Lytvyn, Sonco (84. Schmökel), Kolomiiets, Seniura, Moroz, May (65. Gräbe-Schmelzer), Jalo (88. Zawada), Prielipp, Bakkush

SSC Weißenfels: Lohmann – Purrucker, Zerbe (72. Schneider), Löser, Raßmann, Koch, Puphal, Hafkesbrink, Schumann, Dierichen (72. Necke), Zozulia (64. Luib)

Tore: 0:1 Justin Puphal (89.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Daniel König, Alrik Luther; Zuschauer: 130