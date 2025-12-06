Die Weltcup-Saison beginnt für die deutschen Rodler mit einem Heimspiel. Routinier Felix Loch nutzt das zu einem Sieg in Winterberg.

Winterberg - Felix Loch ist mit einem Weltcup-Sieg in die Olympia-Saison der Rodler gestartet. Der dreimalige Olympiasieger gewann den Einzel-Wettbewerb in Winterberg vor dem Österreicher Jonas Müller und seinem Teamgefährten Max Langenhan. Er sei „mega happy“, sagte der 36-Jährige nach den Rennen im Sauerland. Für den Routinier ist es bereits die 20. Saison im Weltcup, zuletzt hatte er im Februar 2024 in Sigulda ein Einzelrennen gewonnen.

„Wir haben sehr gut am Material gearbeitet, es ging noch mal einen richtigen Schritt nach vorn. Es freut mich, dass die Arbeit im Sommer sich auszahlt“, sagte Loch.

Eigentlich sollte die Weltcup-Saison in Innsbruck beginnen. Der umgebaute Eiskanal wurde aber wegen technischer Fehler nicht für die Rodlerinnen und Rodler freigegeben. Daher wurde der Weltcup-Auftakt nach Winterberg verlegt. In den kommenden beiden Wochen geht es zu Rennen in die USA. Höhepunkt der Saison sind die olympischen Wettbewerbe in Cortina d'Ampezzo im kommenden Februar.