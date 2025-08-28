Das deutsche Team startet bei der Europameisterschaft schwach. Dennoch reicht es zu Gold, weil auf die beste Reiterin der Welt wieder Verlass ist.

Crozet - Die deutsche Mannschaft hat bei den Dressur-Europameisterschaften die Gold-Medaille gewonnen. Das Quartett um Rekordreiterin Isabell Werth mit der Stute Wendy siegte im französischen Crozet vor Großbritannien. Damit gelang die Revanche, denn vor zwei Jahren beim EM-Heimspiel im westfälischen Riesenbeck hatte das britische Team Gold gewonnen.

Zum deutschen Quartett gehörten außerdem Katharina Hemmer mit Denoix, Ingrid Klimke mit Vayron und Frederic Wandres mit Bluetooth. Um weitere Medaillen geht es am Freitag und Sonntag in den Einzelwertungen Grand Prix Special und Kür.