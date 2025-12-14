Nach dem Sieg mit Edmonton in Toronto kann der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl nun eine besondere Marke erreichen.

Toronto - Leon Draisaitl steht kurz vor seiner 1.000 Torbeteiligung in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL. Der 30 Jahre alte Kölner steuerte drei Vorlagen zum 6:3-Sieg seiner Edmonton Oilers bei den Toronto Maple Leafs bei, Connor McDavid überragte für die Gäste mit zwei Toren und einer Vorlage. Nach 416 Toren und jetzt 583 Vorlagen kommt Draisaitl auf insgesamt 999 Scorerpunkte aus 822 Spielen.

Bereits in der Nacht zum Montag (1.00 Uhr MEZ) kann der beste deutsche Eishockeyspieler der Geschichte nun einen weiteren Meilenstein in seiner NHL-Karriere erreichen. Dann treten die Oilers zur nächsten Partie bei den Montreal Canadiens an. Bisher haben 102 Spieler mindestens 1.000 Scorerpunkte in der NHL erzielt.

Schon mehr als doppelt so viele Punkte wie Sturm

„Das ist sicher etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass es möglich wäre - etwas, das nur ein Traum war“, sagte Draisaitl nach dem 15. Saisonerfolg seines Teams im 32. Spiel. „Es jetzt hoffentlich in Kürze zu schaffen, ist etwas, das schwer zu erklären ist“, fügte der Angreifer hinzu.

„Es ist beeindruckend, wie schnell er das geschafft hat“, sagte sein Teamkollege und langjähriger Sturmpartner McDavid. Draisaitl spielt derzeit seine zwölfte NHL-Saison und will sich endlich den Traum vom erstmaligen Gewinn des Stanley Cups erfüllen.

Auch ohne die NHL-Meisterschaft ist er allerdings längst der bei weitem beste deutsche Scorer in der stärksten Liga der Welt. Marco Sturm, der jetzige Trainer der Boston Bruins, hat 487 Punkte aus Toren und Vorlagen gesammelt.