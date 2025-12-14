Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem unglaublichen 9:0 (3:0) fegte die Mannschaft des MSV Eisleben den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Sonntag vom Platz.

Eisleben/MTU. 9:0 (3:0) in Eisleben: Ganze neun Bälle hat die Mannschaft von Steffen Bormann, der MSV Eisleben, am Sonntag im Tor der Gäste aus Nietleben untergebracht.

Andrin Dubova (MSV Eisleben) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Eisleber waren aber noch lange nicht fertig: Neun Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Leandros Paris Markou erzielt.

2:0 Vorsprung für MSV Eisleben – 36. Minute

Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Hallenser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Niclas Ebert traf in Minute 45, Ben Neugebauer in Minute 58, John Beese in Minute 72, Yannik Rische in Minute 74, Markou in Minute 83 und Yannik Rische in Minute 86. Spielstand 8:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 9

Unmittelbar darauf gelang es Rische, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 9:0 zu festigen (89.).

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

MSV Eisleben: Bock – Ebert, A. Schmidt, Dubova, Markou, L. Schmidt, Rische, Beese, Engel

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Tröger, Schröder, Silber, Preuß, Scharschuh, Kastner, Thiele, Wendt

Tore: 1:0 Andrin Dubova (3.), 2:0 Leandros Paris Markou (36.), 3:0 Niclas Ebert (45.), 4:0 Ben Neugebauer (58.), 5:0 John Beese (72.), 6:0 Yannik Rische (74.), 7:0 Leandros Paris Markou (83.), 8:0 Yannik Rische (86.), 9:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Zuschauer: 57