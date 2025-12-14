Für den Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen endete das Duell mit der SG Union Sandersdorf am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einem 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen und die SG Union Sandersdorf haben sich am Sonntag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Patrick Menz (Könnern) drei Gelbe Karten an die Gäste (32., 39., 42.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Ben Grenzebach das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (49.). Die Sangerhäuser konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Tobias Nitsche der Torschütze (55.).

1:1 Ausgleich im Spiel VfB 1906 Sangerhausen gegen SG Union Sandersdorf – 55. Minute

In der 74. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Sangerhausens Grenzebach konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

In den letzten Minuten versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Tim Hering ersetzte Lennox Ruppe. Auf der Gastseite sprang Moritz Franzke für Felix Herzel ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte die SG Union Sandersdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Moritz Franzke (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Sandersdorf erzielen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Union Sandersdorf

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Bühling, Schütz, Buchhorn, Ruppe (87. Hering), Ehrich, Grenzebach, Lange (90. Nicolai), Halle, Bärwolf, Schremmer

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Pätzke, Stagat, Uhte, Mittmeier, Nitsche, Groh, Herzel (82. Franzke), Koto'o Djouokou, Wieczorek (51. Seide), Osterland

Tore: 1:0 Ben Grenzebach (49.), 1:1 Tobias Nitsche (55.), 2:1 Ben Grenzebach (77.), 2:2 Moritz Franzke (90.+2); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Andreas Grundmann, Sebastian Bosch; Zuschauer: 15