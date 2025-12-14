In den spanischen Medien war bereits vom Endspiel für Xabi Alonso die Rede. Der frühere Leverkusener Erfolgstrainer darf vorerst aufatmen.

Vitoria-Gasteiz - Trainer Xabi Alonso hat seinen Job als Trainer des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid wohl vorerst gerettet. Die Königlichen siegten bei CD Alaves 2:1 (1:0) und stoppten damit erst einmal ihre Negativserie. Die Madrilenen konnten zuletzt nur eines ihrer fünf Ligaspiele gewinnen und enttäuschten auch in der Champions League gegen Manchester City (1:2).

Starstürmer Kylian Mbappé (24. Minute) und Rodrygo (76.) machten den Real-Sieg perfekt, den zwischenzeitlichen Ausgleich markierte Carlos Vicente (68.). Durch den Erfolg liegt Madrid in der Tabelle als Zweiter vier Punkte hinter dem FC Barcelona. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick hatte am Samstag gegen CA Osasuna 2:0 gewonnen.

Alonso hatte in Madrid nach seiner erfolgreichen Zeit in Leverkusen erst im Sommer die Nachfolge von Carlo Ancelotti angetreten. Nach einem guten Saisonstart rutschten die Königlichen aber immer mehr in die Krise. In den Medien wurden zuletzt schon der frühere Real-Coach Zinédine Zidane, die Club-Ikone Raúl und der im Trainer-Ruhestand befindliche Jürgen Klopp als mögliche Nachfolger gehandelt.