Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem VfB 1906 Sangerhausen ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den SC Bernburg.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 76 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Bernburg mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Patrick Olbricht (VfB 1906 Sangerhausen) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg kassierte einmal Gelb (34.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Gabriel Edgar Schneider den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

VfB 1906 Sangerhausen führt in Minute 49 mit 2:0

In der 66. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SC Bernburg musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Leon Christian Schmidt (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Bernburg erzielen (87.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Bernburg noch eine Rote Karte ein. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SC Bernburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Olbricht, F. Stöhr, Weick (90. Hennig), Schäffner, Wagenhaus (69. Sonnenberg), Kern, Schneider (90. Reiber), Lange (73. J. Stöhr), Scholz (79. Schulz), Hildebrandt

SC Bernburg: Friedrich – Lange (88. Gohl), Giemsa, Fahland (88. Heute), Lange (59. Raeck), Becker (59. Hilmer), Staat, Krishteyn, Krüger, Schmidt, Schauer

Tore: 1:0 Patrick Olbricht (12.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (49.), 2:1 Leon Christian Schmidt (87.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Eric Bregulla, Kilian Kunert; Zuschauer: 76