Die VfB Germania Halberstadt A1 erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 40 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen die Turbine Halle.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 40 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Finn Luca Stemmler für Halberstadt traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Halberstädter legten in der 34. Minute nach. Diesmal war Youen Schrader der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

2:0 Vorsprung für VfB Germania Halberstadt A1 – Minute 34

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Schrader den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (47.). Damit war der Triumph der Halberstädter gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Turbine Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Stemmler (73. Bönicke), Kosock, Simon, Leopold (56. Schneider), Stender (56. Michl), Naujoks, Schrader, Knoche (79. Richter), Lancine (79. Leube), Schürmann

Turbine Halle: Worch – Saile, Só (75. Förster), Hohl (83. Dichtl), Waschkowitz, Canabate Kasparek, Hildebrandt (70. Alassaf Alasaad), Ries, Brandt, Merschky, Zaeske (46. Sultanaliev)

Tore: 1:0 Finn Luca Stemmler (4.), 2:0 Youen Schrader (34.), 3:0 Youen Schrader (47.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 40