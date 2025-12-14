Für den Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen endete das Duell mit der SG Union Sandersdorf am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 2:2 (0:0)-Punkteteilung.

Sangerhausen/MTU. Am Sonntag haben sich der VfB 1906 Sangerhausen und die SG Union Sandersdorf ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Patrick Menz (Könnern) drei Gelbe Karten an die Gäste (32., 39., 42.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Ben Grenzebach für Sangerhausen traf und vier Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (49.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tobias Nitsche den Ball ins Netz (55.).

In der 74. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Sangerhausens Grenzebach konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

In den letzten Minuten versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Tim Hering ersetzte Lennox Ruppe. Auf der Gastseite sprang Moritz Franzke für Felix Herzel ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Am Ende der Partie sollte es der SG Union Sandersdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Moritz Franzke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Sandersdorfer Team erzielte (90.+2).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Union Sandersdorf

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Buchhorn, Ruppe (87. Hering), Halle, Bärwolf, Schremmer, Schütz, Grenzebach, Ehrich, Lange (90. Nicolai), Bühling

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Wieczorek (51. Seide), Osterland, Mittmeier, Nitsche, Koto'o Djouokou, Stagat, Pätzke, Uhte, Herzel (82. Franzke), Groh

Tore: 1:0 Ben Grenzebach (49.), 1:1 Tobias Nitsche (55.), 2:1 Ben Grenzebach (77.), 2:2 Moritz Franzke (90.+2); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Andreas Grundmann, Sebastian Bosch; Zuschauer: 15