Leon Draisaitl erzielt sein siebtes Tor in den NHL-Playoffs dieser Saison und die Edmonton Oilers stehen an der Schwelle zum erneuten Einzug in die Stanley-Cup-Finals. Es könnte zur Revanche kommen.

Edmonton - Leon Draisaitl und den Edmonton Oilers fehlt nur noch ein Sieg zur Rückkehr in die Stanley-Cup-Finals der NHL. Im zweiten Heimspiel gegen die Dallas Stars legte Draisaitl mit dem Treffer zum 1:0 den Grundstein für den zweiten Heimsieg. Beim 4:1 gegen die Stars erzielte der Eishockey-Nationalspieler im ersten Drittel sein siebtes Playoff-Tor der Saison. In Texas können die Oilers in der deutschen Nacht zu Freitag nun den Einzug in die Finals der National Hockey League perfekt machen.

Die Aufgabe werde „echt hart. Die werden verzweifelt sein. Wir müssen dagegenhalten“, sagte Draisaitl im US-Fernsehen unmittelbar nach dem Sieg über das anstehende Duell im fünften Spiel der Serie. Corey Perry hatte nach dem Ausgleich für die Stars zur erneuten Führung für Edmonton getroffen. Im Schlussdrittel erzielten die Gastgeber dann die beiden letzten Treffer, als Dallas den Torwart vom Eis genommen und mit sechs Feldspielern agiert hatte.

Neuauflage der Vorsaison im Finale immer wahrscheinlicher

In der vergangenen Saison hatten die Oilers die Endspiel-Serie im letzten Spiel gegen die Florida Panthers verloren. Auch die Panthers stehen kurz vor dem erneuten Einzug in die Finals. Der Titelverteidiger um Nationalspieler Nico Sturm führt in der Serie gegen die Carolina Hurricanes mit 3:1.