Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den FC Grimma fuhr der SC Freital am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Freital/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SC Freital und FC Grimma. 217 Zuschauer verfolgten das Spiel in der WGF-Arena Stadion des Friedens.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es vorerst schlecht aus. Doch dann brachte Robin Fluß den Gastgeber in Führung (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FC Grimma

SC Freital: Kamenz – Michael, Tänzer (70. Hendrich), Menz, Herold (86. Ranninger), Schulze (70. Heidler), Fluß (89. Milicevic), Weidauer (86. Seyfert), Von Brezinski, Böcker, Adler

FC Grimma: Cap – Ziffert, Kind, Janz, Pistol, Rieger, Markus (84. Förster), Vogel, Mattheus (74. Hübner), Werner, Kaba (84. Seidl)

Tore: 1:0 Robin Fluß (70.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Michael Näther, Karl Krompaß; Zuschauer: 217