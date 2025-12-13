Ergebnis 16. Spieltag SC Freital erkämpft engen 1:0-Erfolg gegen FC Grimma
Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den FC Grimma fuhr der SC Freital am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.
Freital/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SC Freital und FC Grimma. 217 Zuschauer verfolgten das Spiel in der WGF-Arena Stadion des Friedens.
Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Auch in der zweiten Halbzeit sah es vorerst schlecht aus. Doch dann brachte Robin Fluß den Gastgeber in Führung (70.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Freital
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 16
Aufstellung und Statistik: SC Freital – FC Grimma
SC Freital: Kamenz – Michael, Tänzer (70. Hendrich), Menz, Herold (86. Ranninger), Schulze (70. Heidler), Fluß (89. Milicevic), Weidauer (86. Seyfert), Von Brezinski, Böcker, Adler
FC Grimma: Cap – Ziffert, Kind, Janz, Pistol, Rieger, Markus (84. Förster), Vogel, Mattheus (74. Hübner), Werner, Kaba (84. Seidl)
Tore: 1:0 Robin Fluß (70.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Michael Näther, Karl Krompaß; Zuschauer: 217