Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der SSC Weißenfels vor 125 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen freuen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Maximilian Oha, als Yannick Luib für Weißenfels traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

SSC Weißenfels baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 90+2

In der Nachspielzeit nutzte der SSC Weißenfels noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Timm Koch (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 2:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SSC Weißenfels: Lohmann – Zerbe (74. P. Koch), Raßmann (63. Kopp), Dierichen, Puphal, T. Koch, Purrucker (86. Schneider), Hafkesbrink, Schumann, Löser (63. Zozulia), Luib (90. Beyer)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Weimann, Böhme, Gründling (63. Hoffmann), Ludwig (72. Potapenko), Bauer, Hadaschik, Hlynianyi, Galushyn, Ehrhardt (63. Litzenberg), Elflein (46. Born)

Tore: 1:0 Yannick Luib (45.), 2:0 Timm Koch (90.+2); Zuschauer: 125