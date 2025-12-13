weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ergebnis 16. Spieltag: Begegnung von FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1 endet mit Remis 0:0

Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber FC Einheit Rudolstadt gegen den Bischofswerdaer FV 1 ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Aktualisiert: 13.12.2025, 23:51

Rudolstadt/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1 mit einem torlosen 0:0 (0:0). 111 Zuschauer waren im Städtisches Stadion live dabei.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr
  • Austragungsort: Rudolstadt
  • Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
  • Spieltag: 16

Der FC Einheit Rudolstadt hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – Bischofswerdaer FV 1

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Kponton (70. Rühling), Rupprecht, Heß, Krahnert, Floßmann (86. Bakavoli Mohammadi), Starke, Zerrenner, Smyla, Frackowiak, Ensenbach (79. Riemer)
Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Reh, Born (75. Krautschick), Baudisch, Stopp, Sobe, Weiß, Hecker, Goebel (75. Bürger), Fromm
; Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 111