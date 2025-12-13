Ergebnis 16. Spieltag Begegnung von FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1 endet mit Remis 0:0
Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber FC Einheit Rudolstadt gegen den Bischofswerdaer FV 1 ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Rudolstadt/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1 mit einem torlosen 0:0 (0:0). 111 Zuschauer waren im Städtisches Stadion live dabei.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Rudolstadt
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 16
0:0 Ausgleich im Spiel FC Einheit Rudolstadt gegen Bischofswerdaer FV 1 –
Der FC Einheit Rudolstadt hat sich somit Platz sechs gesichert.
Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – Bischofswerdaer FV 1
FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Kponton (70. Rühling), Rupprecht, Heß, Krahnert, Floßmann (86. Bakavoli Mohammadi), Starke, Zerrenner, Smyla, Frackowiak, Ensenbach (79. Riemer)
Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Reh, Born (75. Krautschick), Baudisch, Stopp, Sobe, Weiß, Hecker, Goebel (75. Bürger), Fromm
; Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 111