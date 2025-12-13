Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FC Grimma fuhr der SC Freital am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Freital/MTU. In der WGF-Arena Stadion des Friedens haben 217 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SC Freital und dem FC Grimma verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann brachte Robin Fluß den Gastgeber in Führung (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FC Grimma

SC Freital: Kamenz – Menz, Von Brezinski, Herold (86. Ranninger), Fluß (89. Milicevic), Tänzer (70. Hendrich), Michael, Adler, Böcker, Weidauer (86. Seyfert), Schulze (70. Heidler)

FC Grimma: Cap – Werner, Janz, Kaba (84. Seidl), Markus (84. Förster), Pistol, Vogel, Rieger, Mattheus (74. Hübner), Ziffert, Kind

Tore: 1:0 Robin Fluß (70.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Michael Näther, Karl Krompaß; Zuschauer: 217