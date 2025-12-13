weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball NOFV Oberliga Süd
    4. >

  4. Ergebnis 16. Spieltag: SC Freital holt sich engen Triumph gegen FC Grimma mit 1:0

Ergebnis 16. Spieltag SC Freital holt sich engen Triumph gegen FC Grimma mit 1:0

Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FC Grimma fuhr der SC Freital am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Aktualisiert: 13.12.2025, 23:51

Freital/MTU. In der WGF-Arena Stadion des Friedens haben 217 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SC Freital und dem FC Grimma verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann brachte Robin Fluß den Gastgeber in Führung (70.).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr
  • Austragungsort: Freital
  • Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
  • Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FC Grimma

SC Freital: Kamenz – Menz, Von Brezinski, Herold (86. Ranninger), Fluß (89. Milicevic), Tänzer (70. Hendrich), Michael, Adler, Böcker, Weidauer (86. Seyfert), Schulze (70. Heidler)
FC Grimma: Cap – Werner, Janz, Kaba (84. Seidl), Markus (84. Förster), Pistol, Vogel, Rieger, Mattheus (74. Hübner), Ziffert, Kind
Tore: 1:0 Robin Fluß (70.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Michael Näther, Karl Krompaß; Zuschauer: 217