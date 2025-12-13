Fußball-Landesklasse 4: Mit einem unfassbaren 11:0 (3:0) fegte das Team des SV GOLPA die SG 1919 Trebitz am Samstag vom Platz.

Möhlau/MTU. Elfmal hat der SV GOLPA am Samstag gegen die Rivalen aus Trebitz eingenetzt. 11:0 (3:0) für die Möhlauer.

Kevin Götz (SV GOLPA) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Simon Frank Thiecke den Ball ins Netz (43.).

43. Minute: SV GOLPA mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Möhlauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer René Brückner im gegnerischen Tor. Julian Schmidt traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 51, Tino Vetter in Minute 54, Simon Frank Thiecke in Minute 61, Reiche zweimal in Minute 76 und 81, Thiecke in Minute 86 und Lenny Fabien Schmidt in Minute 89. Spielstand 10:0 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Schon eine Spielminute darauf konnte Alois Rieschick (GOLPA) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 11:0 gingen die Möhlauer als Sieger vom Platz. Der SV GOLPA hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SG 1919 Trebitz

SV GOLPA: Hennig – Götz (62. Reiche), Krause, Reichmann (62. Rieschick), J. Schmidt, Neumann, Thiecke, Vetter (71. Kästner), Schröter (62. Neuwirth), L. F. Schmidt, Micklisch

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Schneider, Tawfik Kinani, Gröber, Haberzeth, Preuß, Schütz, Höppner, Poenicke, Kirschke, Meene

Tore: 1:0 Kevin Götz (30.), 2:0 Simon Frank Thiecke (43.), 3:0 Julian Schmidt (45.+1), 4:0 Julian Schmidt (51.), 5:0 Tino Vetter (54.), 6:0 Simon Frank Thiecke (61.), 7:0 Max Reiche (76.), 8:0 Max Reiche (81.), 9:0 Simon Frank Thiecke (86.), 10:0 Lenny Fabien Schmidt (89.), 11:0 Alois Rieschick (90.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Laurence Steffen, Torsten Wünsch; Zuschauer: 36