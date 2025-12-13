Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 errangen Marvin Richter und sein Team SV Eintracht Elster gegen die SG Empor Waldersee – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (4:0) wider.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 55 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner setzten sich deutlich mit 5:0 (4:0) gegen die Gäste durch.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Daniel von Nessen (Schönwölkau) eine Gelbe Karte an die Zahna-Elsteraner (10.). Eric Schutzsch (SV Eintracht Elster) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Jan Sascha Schulze baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (23.).

23. Minute: SV Eintracht Elster mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Zahna-Elsteraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marvin Richter im gegnerischen Tor. Lennox Witzel traf in Minute 26 und Martin Kase in Minute 32. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Damon Schüler ersetzte Lennox Witzel und Yannick Schüler kam rein für Martin Kase. Auf der Gastseite sprangen Raul Loppnow für Jason Schilling und Damien Simon für Adrian Elias Westendorf ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut handeln. Die SG Empor Waldersee steckte einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Yannick Schüler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (89.). Damit war der Erfolg der Zahna-Elsteraner gesichert. In Spielminute 89 handelte sich die SG Empor Waldersee noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG Empor Waldersee

SV Eintracht Elster: Juhasz – Schuschke (89. Zoberbier), Schutzsch (83. Donath), Kase (66. Y. Schüler), Lavrov, Engelhardt, Dietze (76. Göbel), T. Richter, L. Witzel (66. D. Schüler), Schneider, M. Witzel

SG Empor Waldersee: Bahn – Schäfer (7. Rubitzsch), Vogel, Westendorf (70. Simon), Schulze, Griebner, Eckardt (80. Samaniega Lopez), Schilling (70. Loppnow), Bruch (83. Hofmann), Gaedke, Chebbah

Tore: 1:0 Eric Schutzsch (18.), 2:0 Jan Sascha Schulze (23.), 3:0 Lennox Witzel (26.), 4:0 Martin Kase (32.), 5:0 Yannick Schüler (89.); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Schauseil; Zuschauer: 55