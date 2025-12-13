Dem SSC Weißenfels glückte es am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 125 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 125 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Weißenfelser setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen durch.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Maximilian Oha am Ende der ersten Halbzeit, als Yannick Luib für Weißenfels traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

92. Minute: SSC Weißenfels mit 2:0 Vorsprung

Am Ende der Partie sollte es dem SSC Weißenfels noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Timm Koch den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (90.+2). Damit war der Triumph der Weißenfelser entschieden.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SSC Weißenfels: Lohmann – Luib (90. Beyer), Zerbe (74. P. Koch), Dierichen, Schumann, T. Koch, Puphal, Löser (63. Zozulia), Hafkesbrink, Purrucker (86. Schneider), Raßmann (63. Kopp)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hadaschik, Ehrhardt (63. Litzenberg), Böhme, Ludwig (72. Potapenko), Elflein (46. Born), Galushyn, Weimann, Bauer, Gründling (63. Hoffmann), Hlynianyi

Tore: 1:0 Yannick Luib (45.), 2:0 Timm Koch (90.+2); Zuschauer: 125