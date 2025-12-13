Ergebnis 16. Spieltag 0:0 – FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1 trennen sich remis
Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein FC Einheit Rudolstadt gegen den Bischofswerdaer FV 1 ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Rudolstadt/MTU. Im Städtisches Stadion haben 111 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem FC Einheit Rudolstadt und dem Bischofswerdaer FV 1 verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Rudolstadt
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 16
FC Einheit Rudolstadt gleichauf mit Bischofswerdaer FV 1 – 0:0
Die Rudolstädter sicherten sich somit Platz sechs.
Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – Bischofswerdaer FV 1
FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Rupprecht, Frackowiak, Kponton (70. Rühling), Starke, Ensenbach (79. Riemer), Heß, Zerrenner, Smyla, Krahnert, Floßmann (86. Bakavoli Mohammadi)
Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Born (75. Krautschick), Goebel (75. Bürger), Hofmann, Reh, Sobe, Stopp, Baudisch, Hecker, Fromm, Weiß
; Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 111