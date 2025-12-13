Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 5:0 (4:0) ging der SV Eintracht Elster von Coach Marvin Richter aus dem Duell mit der SG Empor Waldersee vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 55 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner waren den Gästen mit 5:0 (4:0) deutlich überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Daniel von Nessen (Schönwölkau) eine Gelbe Karte an die Zahna-Elsteraner (10.). Nach lediglich 18 Minuten schoss Eric Schutzsch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Nach nur kurzer Zeit leisteten die Gäste sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Jan Sascha Schulze den Ball ins eigene Tor und brachte den Hausherren einen weiteren Vorsprung (23.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lennox Witzel traf in Minute 26 und Martin Kase in Minute 32. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Damon Schüler kam rein für Lennox Witzel und Yannick Schüler für Martin Kase. Auf der Gastseite sprangen Raul Loppnow für Jason Schilling und Damien Simon für Adrian Elias Westendorf ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die SG Empor Waldersee steckte einmal Gelb ein.

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Yannick Schüler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu festigen (89.). In Spielminute 89 handelte sich die SG Empor Waldersee noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG Empor Waldersee

SV Eintracht Elster: Juhasz – Schuschke (89. Zoberbier), Schutzsch (83. Donath), Kase (66. Y. Schüler), L. Witzel (66. D. Schüler), Schneider, T. Richter, M. Witzel, Dietze (76. Göbel), Engelhardt, Lavrov

SG Empor Waldersee: Bahn – Schulze, Vogel, Gaedke, Bruch (83. Hofmann), Schilling (70. Loppnow), Chebbah, Schäfer (7. Rubitzsch), Griebner, Eckardt (80. Samaniega Lopez), Westendorf (70. Simon)

Tore: 1:0 Eric Schutzsch (18.), 2:0 Jan Sascha Schulze (23.), 3:0 Lennox Witzel (26.), 4:0 Martin Kase (32.), 5:0 Yannick Schüler (89.); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Schauseil; Zuschauer: 55