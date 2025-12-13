Der SC Freital errang am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FC Grimma.

SC Freital sichert sich engen Triumph gegen FC Grimma mit 1:0

Freital/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SC Freital und FC Grimma mit einem torarmen 1:0 (0:0). 217 Zuschauer waren in der WGF-Arena Stadion des Friedens live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es nicht besser aus. Doch dann brachte Robin Fluß den Gastgeber in Führung (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FC Grimma

SC Freital: Kamenz – Böcker, Fluß (89. Milicevic), Schulze (70. Heidler), Michael, Menz, Weidauer (86. Seyfert), Herold (86. Ranninger), Adler, Tänzer (70. Hendrich), Von Brezinski

FC Grimma: Cap – Rieger, Pistol, Werner, Ziffert, Kaba (84. Seidl), Janz, Vogel, Mattheus (74. Hübner), Markus (84. Förster), Kind

Tore: 1:0 Robin Fluß (70.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Michael Näther, Karl Krompaß; Zuschauer: 217