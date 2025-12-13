Der SSC Weißenfels erzielte am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 125 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Weißenfels/MTU. Die 125 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen mit 2:0 (1:0) souverän.

Yannick Luib (SSC Weißenfels) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Minute 90+2: SSC Weißenfels liegt mit 2:0 vorne

In der Nachspielzeit nutzte der SSC Weißenfels noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Timm Koch (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 2:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SSC Weißenfels: Lohmann – Raßmann (63. Kopp), Puphal, Schumann, Luib (90. Beyer), Purrucker (86. Schneider), Dierichen, Hafkesbrink, Zerbe (74. P. Koch), Löser (63. Zozulia), T. Koch

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Weimann, Hlynianyi, Böhme, Galushyn, Ludwig (72. Potapenko), Gründling (63. Hoffmann), Ehrhardt (63. Litzenberg), Elflein (46. Born), Hadaschik, Bauer

Tore: 1:0 Yannick Luib (45.), 2:0 Timm Koch (90.+2); Zuschauer: 125