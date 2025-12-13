Fußball-Landesklasse 4: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SV GOLPA vor 36 Zuschauern gegen die SG 1919 Trebitz mit einem souveränen 11:0 (3:0) durch.

Möhlau/MTU. Die Möhlauer haben am Samstag dem Rivalen aus Trebitz überlegene elf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 11:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Kevin Götz für GOLPA traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Möhlauer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Simon Frank Thiecke der Torschütze (43.).

43. Minute: SV GOLPA führt mit zwei Toren

Der Torhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Schmiedeberger. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Neun Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Julian Schmidt traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 51, Tino Vetter in Minute 54, Simon Frank Thiecke in Minute 61, Reiche zweimal in Minute 76 und 81, Thiecke in Minute 86 und Lenny Fabien Schmidt in Minute 89. Spielstand 10:0 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Alois Rieschick den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 11:0 festigte (90.). Damit war der Triumph der Möhlauer gesichert. Der SV GOLPA hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SG 1919 Trebitz

SV GOLPA: Hennig – Micklisch, Schröter (62. Neuwirth), Krause, Reichmann (62. Rieschick), Vetter (71. Kästner), Neumann, Thiecke, L. F. Schmidt, J. Schmidt, Götz (62. Reiche)

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Poenicke, Schütz, Haberzeth, Tawfik Kinani, Gröber, Meene, Schneider, Preuß, Höppner, Kirschke

Tore: 1:0 Kevin Götz (30.), 2:0 Simon Frank Thiecke (43.), 3:0 Julian Schmidt (45.+1), 4:0 Julian Schmidt (51.), 5:0 Tino Vetter (54.), 6:0 Simon Frank Thiecke (61.), 7:0 Max Reiche (76.), 8:0 Max Reiche (81.), 9:0 Simon Frank Thiecke (86.), 10:0 Lenny Fabien Schmidt (89.), 11:0 Alois Rieschick (90.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Laurence Steffen, Torsten Wünsch; Zuschauer: 36