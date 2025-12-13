Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd gelang dem SC Freital ein 1:0 (0:0)-Triumph über den FC Grimma.

Freital/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SC Freital und FC Grimma mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 217 Zuschauer waren in der WGF-Arena Stadion des Friedens live dabei.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann brachte Robin Fluß den Gastgeber in Führung (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FC Grimma

SC Freital: Kamenz – Von Brezinski, Herold (86. Ranninger), Weidauer (86. Seyfert), Michael, Adler, Schulze (70. Heidler), Menz, Tänzer (70. Hendrich), Fluß (89. Milicevic), Böcker

FC Grimma: Cap – Vogel, Markus (84. Förster), Ziffert, Rieger, Janz, Mattheus (74. Hübner), Pistol, Kind, Werner, Kaba (84. Seidl)

Tore: 1:0 Robin Fluß (70.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Michael Näther, Karl Krompaß; Zuschauer: 217