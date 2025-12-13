weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ergebnis 16. Spieltag: Duell zwischen FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1 endet mit Remis 0:0

Für den Gastgeber FC Einheit Rudolstadt endete das Duell mit dem Bischofswerdaer FV 1 am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Aktualisiert: 13.12.2025, 17:51

Rudolstadt/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1. 111 Zuschauer verfolgten das Spiel im Städtisches Stadion.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr
  • Austragungsort: Rudolstadt
  • Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
  • Spieltag: 16

FC Einheit Rudolstadt gleichauf mit Bischofswerdaer FV 1 – 0:0

Die Rudolstädter sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – Bischofswerdaer FV 1

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Ensenbach (79. Riemer), Zerrenner, Kponton (70. Rühling), Heß, Floßmann (86. Bakavoli Mohammadi), Starke, Rupprecht, Frackowiak, Krahnert, Smyla
Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Sobe, Baudisch, Hofmann, Fromm, Reh, Born (75. Krautschick), Goebel (75. Bürger), Stopp, Weiß, Hecker
; Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 111