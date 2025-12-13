Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 5:0 (4:0) ging der SV Eintracht Elster von Trainer Marvin Richter aus dem Spiel mit der SG Empor Waldersee vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 55 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner setzten sich deutlich mit 5:0 (4:0) gegen die Gäste durch.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Daniel von Nessen (Schönwölkau) eine Gelbe Karte an die Zahna-Elsteraner (10.). In Minute 18 schoss Eric Schutzsch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Nach kurzer Zeit leisteten die Gäste sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Jan Sascha Schulze den Ball ins eigene Tor und brachte den Hausherren einen weiteren Vorsprung (23.).

SV Eintracht Elster liegt in Minute 23 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lennox Witzel traf in Minute 26 und Martin Kase in Minute 32. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Damon Schüler wurde für Lennox Witzel eingesetzt und Yannick Schüler für Martin Kase. Auf der Gastseite verließen Jason Schilling für Raul Loppnow und Adrian Elias Westendorf für Damien Simon den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die SG Empor Waldersee musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Yannick Schüler den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (89.). Damit war der Triumph der Zahna-Elsteraner entschieden. In Spielminute 89 handelte sich die SG Empor Waldersee noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG Empor Waldersee

SV Eintracht Elster: Juhasz – Schuschke (89. Zoberbier), Schneider, Schutzsch (83. Donath), Lavrov, Dietze (76. Göbel), L. Witzel (66. D. Schüler), M. Witzel, Engelhardt, T. Richter, Kase (66. Y. Schüler)

SG Empor Waldersee: Bahn – Schilling (70. Loppnow), Westendorf (70. Simon), Gaedke, Chebbah, Griebner, Schulze, Eckardt (80. Samaniega Lopez), Schäfer (7. Rubitzsch), Bruch (83. Hofmann), Vogel

Tore: 1:0 Eric Schutzsch (18.), 2:0 Jan Sascha Schulze (23.), 3:0 Lennox Witzel (26.), 4:0 Martin Kase (32.), 5:0 Yannick Schüler (89.); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Schauseil; Zuschauer: 55