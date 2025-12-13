Kantersieg für den SV GOLPA: Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen die SG 1919 Trebitz feiern. Vor 36 Zuschauern gewann das Team 11:0 (3:0).

Möhlau/MTU. Elfmal hat der SV GOLPA am Samstag gegen die Gäste aus Trebitz eingenetzt. 11:0 (3:0) für die Möhlauer.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Kevin Götz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Simon Frank Thiecke (43.) erzielt wurde.

Minute 43: SV GOLPA mit 2:0 Vorsprung

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Schmiedeberger. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Neun Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Julian Schmidt traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 51, Tino Vetter in Minute 54, Simon Frank Thiecke in Minute 61, Reiche zweimal in Minute 76 und 81, Thiecke in Minute 86 und Lenny Fabien Schmidt in Minute 89. Spielstand 10:0 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Nur kurz darauf gelang es Alois Rieschick, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 11:0 zu erweitern (90.). Der SV GOLPA hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SG 1919 Trebitz

SV GOLPA: Hennig – Neumann, J. Schmidt, Krause, Vetter (71. Kästner), Micklisch, L. F. Schmidt, Reichmann (62. Rieschick), Thiecke, Schröter (62. Neuwirth), Götz (62. Reiche)

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Schneider, Tawfik Kinani, Höppner, Poenicke, Schütz, Meene, Kirschke, Gröber, Haberzeth, Preuß

Tore: 1:0 Kevin Götz (30.), 2:0 Simon Frank Thiecke (43.), 3:0 Julian Schmidt (45.+1), 4:0 Julian Schmidt (51.), 5:0 Tino Vetter (54.), 6:0 Simon Frank Thiecke (61.), 7:0 Max Reiche (76.), 8:0 Max Reiche (81.), 9:0 Simon Frank Thiecke (86.), 10:0 Lenny Fabien Schmidt (89.), 11:0 Alois Rieschick (90.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Laurence Steffen, Torsten Wünsch; Zuschauer: 36