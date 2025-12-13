Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 5:0 (4:0) ging der SV Eintracht Elster von Coach Marvin Richter aus dem Kräftemessen mit der SG Empor Waldersee vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. Die 55 Besucher des Elster Bau Sportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zahna-Elsteraner schlugen das Team mit 5:0 (4:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Daniel von Nessen (Schönwölkau) eine Gelbe Karte an die Zahna-Elsteraner (10.). Eric Schutzsch traf für den SV Eintracht Elster in Spielminute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Jan Sascha Schulze baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (23.).

SV Eintracht Elster liegt in Minute 23 2:0 vorn

Der Siegeszug der Zahna-Elsteraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marvin Richter im gegnerischen Tor. Lennox Witzel traf in Minute 26 und Martin Kase in Minute 32. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Damon Schüler wurde für Lennox Witzel eingesetzt und Yannick Schüler für Martin Kase. Auf der Gastseite räumten Jason Schilling für Raul Loppnow und Adrian Elias Westendorf für Damien Simon den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Die SG Empor Waldersee kassierte einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Yannick Schüler (Elster) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 verließen die Zahna-Elsteraner den Platz als Sieger. In Spielminute 89 handelte sich die SG Empor Waldersee noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG Empor Waldersee

SV Eintracht Elster: Juhasz – L. Witzel (66. D. Schüler), M. Witzel, Dietze (76. Göbel), T. Richter, Kase (66. Y. Schüler), Schneider, Lavrov, Engelhardt, Schuschke (89. Zoberbier), Schutzsch (83. Donath)

SG Empor Waldersee: Bahn – Vogel, Schilling (70. Loppnow), Gaedke, Chebbah, Griebner, Westendorf (70. Simon), Schäfer (7. Rubitzsch), Eckardt (80. Samaniega Lopez), Bruch (83. Hofmann), Schulze

Tore: 1:0 Eric Schutzsch (18.), 2:0 Jan Sascha Schulze (23.), 3:0 Lennox Witzel (26.), 4:0 Martin Kase (32.), 5:0 Yannick Schüler (89.); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Schauseil; Zuschauer: 55