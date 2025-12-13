Kantersieg für den SV GOLPA: Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die SG 1919 Trebitz feiern. Vor 36 Zuschauern gewann das Team 11:0 (3:0).

Möhlau/MTU. Gleich elfmal hat der SV GOLPA am Samstag gegen die Gegner aus Trebitz eingenetzt. 11:0 (3:0) für die Möhlauer.

Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Kevin Götz für GOLPA traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Simon Frank Thiecke (43.) erzielt wurde.

SV GOLPA führt in Minute 43 mit 2:0

Der Siegeszug der Möhlauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer René Brückner im gegnerischen Tor. Julian Schmidt traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 51, Tino Vetter in Minute 54, Simon Frank Thiecke in Minute 61, Reiche zweimal in Minute 76 und 81, Thiecke in Minute 86 und Lenny Fabien Schmidt in Minute 89. Spielstand 10:0 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Unmittelbar darauf gelang es Alois Rieschick, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 11:0 auszubauen (90.). Die Möhlauer sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SG 1919 Trebitz

SV GOLPA: Hennig – Micklisch, Krause, Schröter (62. Neuwirth), Götz (62. Reiche), Vetter (71. Kästner), J. Schmidt, Thiecke, L. F. Schmidt, Reichmann (62. Rieschick), Neumann

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Poenicke, Meene, Tawfik Kinani, Preuß, Schütz, Kirschke, Haberzeth, Höppner, Gröber, Schneider

Tore: 1:0 Kevin Götz (30.), 2:0 Simon Frank Thiecke (43.), 3:0 Julian Schmidt (45.+1), 4:0 Julian Schmidt (51.), 5:0 Tino Vetter (54.), 6:0 Simon Frank Thiecke (61.), 7:0 Max Reiche (76.), 8:0 Max Reiche (81.), 9:0 Simon Frank Thiecke (86.), 10:0 Lenny Fabien Schmidt (89.), 11:0 Alois Rieschick (90.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Laurence Steffen, Torsten Wünsch; Zuschauer: 36