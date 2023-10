Leipzig - Die Deutschland Tour der Radprofis findet 2024 knapp drei Wochen nach den olympischen Straßenrennen von Paris statt. Das gab der Veranstalter bekannt.

Das größte deutsche Etappenrennen startet am 21. August und endet nach fünf Teilstücken am 25. August. Damit findet das Rennen parallel zur bereits am 17. August beginnenden Spanien-Rundfahrt statt. Die Etappenorte werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

„Der Radsport erlebt in Deutschland ein Momentum. Mehr Teilnehmende bei den Breitensportrennen, mehr Interesse an den TV-Übertragungen und die enorme Fan-Begeisterung vor Ort zeigen das große Potenzial“, sagte Rundfahrt-Chef Matthias Pietsch.

Im vergangenen Jahr war das Rennen von vier auf fünf Tage erweitert worden. In diesem Jahr gewann der Belgier Ilan Van Wilder die Rundfahrt, die insgesamt sechs Millionen Fans am Fernseher verfolgt hatten. Das entsprach nach Veranstalterangaben einer Steigerung von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.