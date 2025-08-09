Kein Ex-Spieler der New England Patriots hatte eine eigene Statue vor dem Stadion - bis jetzt. Tom Brady gibt es nun in Überlebensgröße. Bei der Ehrung macht er Witze, auch über seinen früheren Coach.

Tom Brady steht vor seiner 12 Fuß hohen Statue - in Anlehnung an seine Rückennummer 12.

Foxborough - Als erster ehemaliger Spieler der New England Patriots hat Quarterback-Legende Tom Brady eine eigene Statue vor dem Stadion des NFL-Teams bekommen. Das jahrelang erfolgreichste Team der National Football League ehrte den 48-Jährigen für seine sechs Super-Bowl-Siege als Spielmacher der Patriots. Enthüllt wurde die Bronze-Statue am Freitag vor dem Vorbereitungsspiel der Patriots gegen die Washington Commanders.

In Anspielung auf Bradys Rückennummer ist die Statue 12 Fuß groß (rund 3,66 Meter). Inklusive Sockel hat sie eine Höhe von 17 Fuß (rund 5,18 Meter) - eine Erinnerung an die 17 mit ihm gewonnenen Titel in der AFC East.

Brady macht Witze über sich und Belichick

Brady bedankte sich für die Ehre und machte in seiner Rede einige Witze auf eigene Kosten - konnte sich aber auch ein paar humorige Spitzen gegen frühere Weggefährten nicht verkneifen. Fünf Tage nach seinem 48. Geburtstag tat er so, als nehme er einen Anruf seines ehemaligen Trainers Bill Belichick entgegen und sagte dann in Anspielung auf den stets kritischen Coach: „Er meint, es gibt noch Raum für Verbesserungen.“

Weiter scherzte Brady, dass er nun für alle Zeiten wie eingefroren vor dem Stadion stehe, sei etwas, mit dem er nie hätte rechnen können - aber irgendwie auch angemessen mit Blick auf sein Tempo. Der siebenfache Super-Bowl-Champion - einen Titel holte er nach dem Abschied von den Patriots mit den Tampa Bay Buccaneers - musste sich im Laufe der Karriere immer wieder Kritik an seiner mangelnden Sprintstärke anhören.