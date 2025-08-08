Einen 3:2 (2:1)-Heimerfolg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97 fuhr die JSG Lutherkicker am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Collin Wassermann (Niedergörsdorf) eine Gelbe Karte an die JSGer (15.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Sajjad Gholami das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jeremy Gabe Noth den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (32.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 steckte jetzt einmal Gelb ein. Tor Nummer drei schoss Gholami für JSG (41.). Die Partie blieb spannend. John Lauenroth traf für Dessau (65). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 16

Bereits drei Minuten später konnte Caleb Marcellus Dorn (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die JSGer Mannschaft erzielen (68.). In Spielminute 77 handelte sich die NSG Wa-Mi-Dessau 97 noch eine Gelbe Karte ein. Die JSG Lutherkicker rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – NSG Wa-Mi-Dessau 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Dorn, Kießling, Gholami, Rath, Müller (46. Sprenger), Wagner, Sommer, Mateus, Schmidt (67. Jentzsch), Zager (75. Hassani)

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Lauenroth, Bahn (46. Wünsche), Wolter, Rettig, Rintelmann, Wille (76. Kirsch), Pfeiffer (46. Matthey), Noth, Zuchowski, Tanz

Tore: 1:0 Sajjad Gholami (30.), 1:1 Jeremy Gabe Noth (32.), 2:1 Sajjad Gholami (41.), 2:2 John Lauenroth (65.), 3:2 Caleb Marcellus Dorn (68.); Schiedsrichter: Collin Wassermann (Niedergörsdorf); Zuschauer: 20