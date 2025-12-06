Dem SSV 90 Landsberg glückte es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den FC Halle-Neustadt mit 5:2 (1:0) zu besiegen. 44 Zuschauer waren live dabei.

Landsberg/MTU. Am Samstag haben sich der SSV 90 Landsberg und der FC Halle-Neustadt ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (1:0).

Yasin Diallo (SSV 90 Landsberg) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Landsberg noch einen drauf: In Minute 47 wurde das zweite Tor durch Maik Stryjakowski erzielt.

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Paul Dawda Manga/Halle-Neustadt (55.), gefolgt von Philipp Köhler (SSV 90 Landsberg) in Minute 73, 80 und Niclas Scheller (SSV 90 Landsberg) in Minute 88. Spielstand 5:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Schon zwei Spielminuten später konnte Manga (Halle-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der SSV 90 Landsberg hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Halle-Neustadt

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Hampel, Stryjakowski (75. George), Tessmann (56. Rappe), Darmochwal, Madalschek, Scheller, Knaut, Diallo (80. Knorr), Reuschel, Köhler

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Teklay (66. Ali Yusuf), Tinto, Müller (75. Hardt), Abdulrahman, Keunang (77. Halibei), Zuleger (60. Shuba), Al-Hamdi (77. Belay Weldemichael), Moh, Manga, Zavoloka

Tore: 1:0 Yasin Diallo (7.), 2:0 Maik Stryjakowski (47.), 2:1 Paul Dawda Manga (55.), 3:1 Philipp Köhler (73.), 4:1 Philipp Köhler (80.), 5:1 Niclas Scheller (88.), 5:2 Paul Dawda Manga (90.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Roman Schönemann, Lewin Kurt Stareprawo; Zuschauer: 44