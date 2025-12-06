Für den Gastgeber Zörbiger FC endete das Spiel gegen den SV Romonta 90 Stedten am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Zörbig/MTU. Mit einem Gleichstand sind der Zörbiger FC und der SV Romonta 90 Stedten am Samstag vom Platz gegangen. 45 Zuschauer verfolgten das Spiel auf der Sportanlage- Platz 2.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann schoss Philipp Böttger das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

1:1 Ausgleich im Spiel Zörbiger FC gegen SV Romonta 90 Stedten – Minute 74

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Romonta 90 Stedten steckte einmal Gelb ein.

Das rettende Tor für den Zörbiger FC fiel 29 Minuten nach der Pause, als Tom Gansen den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Zörbiger Team erzielte (74.).

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Romonta 90 Stedten

Zörbiger FC: Koller – Teichert, Seliger (46. Kleewein), Hempel, Lindemann, Schmidt, Brenner, Oertel, Gansen, Schindler, Deidok (19. Moreno Silva)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Bielig, Thomas (46. Höher), Jüttner, Berger (82. Berger), Kaschperk, Grünhage, Schreiber, Böttger, Lindau, Merker

Tore: 0:1 Philipp Böttger (67.), 1:1 Tom Gansen (74.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 45