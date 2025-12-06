Der FC RSK Freyburg erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 120 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Oberröblingen.

Freyburg/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans im Jahnstadion Freyburg eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Freyburger gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Kontrahenten aus Oberröblingen.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Bonandji Valentim Pereira Nunes für Freyburg traf und in Minute 62 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

FC RSK Freyburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – 83. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Leon Staupendahl den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (83.). Damit war der Triumph der Freyburger entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Kaiser, Rosenberg (81. Schirner), Schulz, Mänicke, Pereira Nunes, Sambu (81. Beyer), Großmann, Weise, Kirchhoff (51. Staupendahl), Töpe (81. Illig)

VfB Oberröblingen: Beek – Strese, Altenburg (81. Kirchner), Meißner (33. Cepa), Kummer, Pulz, Ernst, Michael, Koch, Franke, Wanski

Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120