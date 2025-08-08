Der SV Blau-Rot Pratau U19 erzielte am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 66 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97.

Wittenberg/MTU. Pratau – Dessau: Nachdem der SV Blau-Rot Pratau U19 an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Jeremy Gabe Noth das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 steckte einmal Gelb ein (39.). Die Dessauer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Spieler Nummer 13 der Torschütze (57.).

57. Minute SV Blau-Rot Pratau U19 und NSG Wa-Mi-Dessau 97 im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Prataus Theo Geißler konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 15

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 kassierte noch einmal Gelb.

In der 90. Minute gelang es Geißler, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (90.). Der SV Blau-Rot Pratau U19 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Wa-Mi-Dessau 97

SV Blau-Rot Pratau U19: – Bullert (25. Kobsa), Kühnl, Geißler, Viola, Röthing (46. Pötzsch), Kruse, Bilke (31. Alnazzal), Al Falougi, Carius, Richter

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Noth (36. Wünsche), Wille, Lauenroth, Benedix, Wolter, Rettig (62. Rintelmann), Zuchowski, Tanz, Bahn, Lautenschläger

Tore: 0:1 Jeremy Gabe Noth (7.), 1:1 (57.), 2:1 Theo Geißler (84.), 3:1 Theo Geißler (90.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Zuschauer: 66