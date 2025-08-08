Der TSV Rot-Weiß Zerbst errang am 18. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 106 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97.

Zerbst/anhalt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 106 Besuchern des Fr.-L.-Jahn Stadions Pl.2 geboten. Die Zerbster setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Dessau durch.

Gleich nach dem Anstoß schoss Toni Luis Albrecht das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Die Zerbster legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Louis Schöne der Torschütze (21.).

2:0 Vorsprung für TSV Rot-Weiß Zerbst – 21. Minute

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 steckte dreimal Gelb ein. Der Siegeszug der Zerbster brach nicht ab. Minute 79: Zerbst traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Felix Hanuszkiewicz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 18

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Lukas Wünsche (Dessau) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Dessau erzielen (87.). Die Zerbster sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – NSG Wa-Mi-Dessau 97

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Schöne, Schmitz, Geilich, Krüger, Albrecht (16. Hanuszkiewicz), Becker, Teucherdt, Hahn (26. Kanitz), Abdulrahman (73. Willno), Friedrich (63. Syring)

NSG Wa-Mi-Dessau 97: – Lauenroth, Pfeiffer, Wille, Wolter, Bahn, Andersch (59. Wünsche), Lautenschläger (59. Kirsch), Bauermeister (59. Matthey), Thiele (80. Rintelmann), Simon

Tore: 1:0 Toni Luis Albrecht (7.), 2:0 Louis Schöne (21.), 3:0 Felix Hanuszkiewicz (79.), 3:1 Lukas Wünsche (87.); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 106