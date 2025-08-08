Für den SC Freital endete der 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Bischofswerdaer FV 1 mit 1:2 (0:2).

Freital/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Christopher Beck. Der Trainer von Freital musste sein Team bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Bischofswerda beobachten.

Philipp Scharfe (Bischofswerdaer FV 1) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Eduard Hofmann den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

SC Freital liegt 0:2 zurück – Minute 35

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Bruno Schiemann den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Freital erlangte (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Bischofswerdaer FV 1 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Freitaler sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – Bischofswerdaer FV 1

SC Freital: Kamenz – Michael (46. Adler), Schiemann, Fluß (75. Ohnesorge), Frenzel, Von Brezinski, Weidauer (75. Menz), Wermann, Schulze (29. Tänzer), Herold, Horschig

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Born, Scheunert, Stopp, Weiß, Scharfe (85. Scholze), Reh, Baum (71. Krautschick), Hecker (71. Bürger), Hofmann, Dolla (78. Rettig)

Tore: 0:1 Philipp Scharfe (16.), 0:2 Eduard Hofmann (35.), 1:2 Bruno Schiemann (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 586