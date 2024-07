Daniel Theis soll in der kommenden Saison für New Orleans spielen.

Montpellier/New Orleans - Basketball-Weltmeister Daniel Theis hat einem Bericht von ESPN zufolge einen neuen Verein in der nordamerikanischen Liga gefunden. Nach Angaben von Journalist Adrian Wojnarowski soll sich der 32-Jährige mit den New Orleans Pelicans auf einen Einjahresvertrag geeinigt haben. Bestätigt war der Deal zunächst nicht. Für Theis sind eine zügige Einigung und dann auch eine Unterschrift wichtig, um schnell für das Nationalteam auflaufen zu können.

Das 66:90 gegen Frankreich am Samstag in Köln hatten Theis und die Wagner-Brüder Franz und Moritz aus versicherungstechnischen Gründen verpasst. Während die Wagners beim Rückspiel in Montpellier nach erfolgter Unterschrift bei den Orlando Magic wieder dabei sind, muss sich Theis weiter gedulden. Er kann frühestens am Samstag (19.30 Uhr/Magentasport) in Hamburg gegen die Niederlande in einem Testspiel auflaufen, wie ein Sprecher des Deutschen Basketball Bundes (DBB) bestätigte.

Theis spielte zuletzt für die Los Angeles Clippers und war in der besten Basketball-Liga der Welt auch schon für die Boston Celtics, die Chicago Bulls, die Houston Rockets und die Indiana Pacers aktiv. Im Nationalteam war Theis fester Bestandteil bei EM-Bronze 2022 und WM-Gold 2023. Auch für Olympia in diesem Sommer soll Theis im Team von Bundestrainer Gordon Herbert eine wichtige Rolle spielen.